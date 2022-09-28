Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, получит ли специальная военная операция статус контртеррористической после присоединения новых территорий к России. По его словам, такое решение зависит только от Владимира Путина.
«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», - сказал Песков журналистам на брифинге.
Также Песков сообщил, что спецоперации России на Украине продолжится до тех пор, пока Донецкая область не будет занята российскими войсками в административных границах.
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