Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, получит ли специальная военная операция статус контртеррористической после присоединения новых территорий к России. По его словам, такое решение зависит только от Владимира Путина.

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«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», - сказал Песков журналистам на брифинге.

Также Песков сообщил, что спецоперации России на Украине продолжится до тех пор, пока Донецкая область не будет занята российскими войсками в административных границах.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков
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