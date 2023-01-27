Песков не увидел «ничего страшного» в санкциях Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в новых санкциях, которые Япония ввела против России, нет ничего страшного и нового для РФ. Однако он отметил, что мера неизбежно будет иметь последствия для отношений двух стран.

Песков добавил, что Россия «все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций». По его словам, включаются элементы компенсаторики, поэтому «ничего нового, страшного такие решения нам не несут».

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По словам Пескова, отношения России и Японии находятся в «печальном состоянии». Он отметил, что Москва примет ответный шаг.

Япония в пятницу расширила антироссийские санкции, они предусматривают замораживание активов 22 лиц и трех организаций из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСанкции Против РоссииЯпония
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