Песков не увидел «ничего страшного» в санкциях Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в новых санкциях, которые Япония ввела против России, нет ничего страшного и нового для РФ. Однако он отметил, что мера неизбежно будет иметь последствия для отношений двух стран.

Песков добавил, что Россия «все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций». По его словам, включаются элементы компенсаторики, поэтому «ничего нового, страшного такие решения нам не несут».