США ввели санкции в отношении Мантурова и Минниханова

Минфин США объявил о новых санкциях против России. Меры вводятся в отношении российских юридических и физических лиц, сообщило американское ведомство. Отмечается, что санкции затронут в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным.

В список американского минфина также попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга, бизнесмен Сергей Адоньев.

В США заявили о сложностях с установкой новых потолков цен на нефть России

Ранее бывший экономист МВФ Кеннет Рогофф заявил, что санкции превратят Россию в «гигантский Иран». «Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — сказал Рогофф.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции США
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