США ввели санкции в отношении Мантурова и Минниханова

Минфин США объявил о новых санкциях против России. Меры вводятся в отношении российских юридических и физических лиц, сообщило американское ведомство. Отмечается, что санкции затронут в частности судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным.

В список американского минфина также попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга, бизнесмен Сергей Адоньев.