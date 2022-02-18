Песков не стал называть дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал называть дату послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

СМИ назвали возможные сроки выступления Путина с посланием Федеральному собранию

По его словам, Кремль объявит её, как только придёт время.

«Своевременно сообщим», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что при определении даты послания Путина к Федеральному собранию будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в стране

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков
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