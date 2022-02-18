Песков не стал называть дату послания Путина Федеральному собранию
18 февраля 202215:57
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал называть дату послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремль объявит её, как только придёт время.
«Своевременно сообщим», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что при определении даты послания Путина к Федеральному собранию будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в стране
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru