Песков не стал называть дату послания Путина Федеральному собранию

По его словам, Кремль объявит её, как только придёт время.

«Своевременно сообщим», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что при определении даты послания Путина к Федеральному собранию будет учитываться уровень заболеваемости COVID-19 в стране

