СМИ назвали возможные сроки выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Как сообщил собеседник издания в правительстве, сейчас прорабатываются основные темы выступления президента. При этом близкий к администрации главы государства источник отметил, что на подготовку к мероприятию влияет тяжелая ситуация с распространением штамма «омикрон».

Кроме того, сотрудник одного из федеральных каналов рассказал «Ведомостям», что в качестве возможных дат для послания Путина рассматриваются 1 и 3 марта. Отмечается, что мероприятие должно пройти до обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу; однако в администрации президента призвали не привязывать послание Федеральному собранию к событиям внешней политики.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, в послании этого года Путин может уделить большое внимание международной политике, в частности, развернуто ответить на полученные Москвой предложения США и НАТО по безопасности.

