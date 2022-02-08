СМИ назвали возможные сроки выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Президент Владимир Путин может в начале марта огласить ежегодное послание Федеральному собранию. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию

Как сообщил собеседник издания в правительстве, сейчас прорабатываются основные темы выступления президента. При этом близкий к администрации главы государства источник отметил, что на подготовку к мероприятию влияет тяжелая ситуация с распространением штамма «омикрон».

Кроме того, сотрудник одного из федеральных каналов рассказал «Ведомостям», что в качестве возможных дат для послания Путина рассматриваются 1 и 3 марта. Отмечается, что мероприятие должно пройти до обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу; однако в администрации президента призвали не привязывать послание Федеральному собранию к событиям внешней политики.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, в послании этого года Путин может уделить большое внимание международной политике, в частности, развернуто ответить на полученные Москвой предложения США и НАТО по безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры