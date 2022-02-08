СМИ назвали возможные сроки выступления Путина с посланием Федеральному собранию
Президент Владимир Путин может в начале марта огласить ежегодное послание Федеральному собранию. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Как сообщил собеседник издания в правительстве, сейчас прорабатываются основные темы выступления президента. При этом близкий к администрации главы государства источник отметил, что на подготовку к мероприятию влияет тяжелая ситуация с распространением штамма «омикрон».
Кроме того, сотрудник одного из федеральных каналов рассказал «Ведомостям», что в качестве возможных дат для послания Путина рассматриваются 1 и 3 марта. Отмечается, что мероприятие должно пройти до обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу; однако в администрации президента призвали не привязывать послание Федеральному собранию к событиям внешней политики.
По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, в послании этого года Путин может уделить большое внимание международной политике, в частности, развернуто ответить на полученные Москвой предложения США и НАТО по безопасности.
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