В Японии считают оскорблением введение потолка цен на российскую нефть

Желание западных стран ввести потолок цен на российскую нефть – оскорбление, сообщает Yahoo News Japan.

В США заявили, что потолок цен на нефть из России начнется с 60 долларов за баррель

В статье говорится, что такие ограничения вызывают множество вопросов. Введение этих санкций приведет к недопустимым искажениям рынка — Запад просто не выдержит дальнейшего роста цен на энергоносители.

Портал напоминает, что ограничение свободы финансовых рынков является недопустимой мерой.

Как сообщалось ранее, введение потолка цен на нефть из России может привести к увеличению стоимости сырья, что приумножит доходы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Цена На НефтьЯпония
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