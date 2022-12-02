В Японии считают оскорблением введение потолка цен на российскую нефть

В статье говорится, что такие ограничения вызывают множество вопросов. Введение этих санкций приведет к недопустимым искажениям рынка — Запад просто не выдержит дальнейшего роста цен на энергоносители.

Портал напоминает, что ограничение свободы финансовых рынков является недопустимой мерой.

Как сообщалось ранее, введение потолка цен на нефть из России может привести к увеличению стоимости сырья, что приумножит доходы России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

