Песков не стал комментировать голодовку Навального

В Кремле отказались комментировать информацию о голодовке осужденного по делу об «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального.

«Нет, никакого комментария нет», - сказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в четверг во время брифинга, пояснив, что ситуация с Навальным не является вопросом повестки дня главы государства.

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«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с заключенным на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Алексей Навальный, приговоренный к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, он требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Политик сообщил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.


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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ГолодовкаДмитрий ПесковАлексей Навальный
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