Песков не стал комментировать голодовку Навального

«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с заключенным на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Алексей Навальный, приговоренный к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, он требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Политик сообщил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.



