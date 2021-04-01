Песков не стал комментировать голодовку Навального
В Кремле отказались комментировать информацию о голодовке осужденного по делу об «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального.
«Нет, никакого комментария нет», - сказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в четверг во время брифинга, пояснив, что ситуация с Навальным не является вопросом повестки дня главы государства.
«Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута. Это не является вопросом на повестке дня главы государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли президент обсудить ситуацию с заключенным на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Алексей Навальный, приговоренный к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2, он требует пригласить к нему врача и получить лекарства. Политик сообщил, что ранее испытываемые им боли в спине перешли в ноги, и теперь участки обеих ног потеряли чувствительность.
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