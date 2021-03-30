Песков объяснил, почему «нетипичный гражданин» Навальный в тюрьме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оппозиционера Алексея Навального «нетипичным гражданином» и признался, что мировоззрение этого политика ему чуждо. Однако Навальный отвечает перед законом так же, как и любой другой россиянин, подчеркнул представитель Кремля.

«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», - приводит слова Пескова газета «Аргументы и факты».

Пресс-секретарь президента добавил, что в России каждый год более 10 тысячи человек получают второе условное наказание, которое превращается для них в тюремный срок.

Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по ходатайству ФСИН: ведомство обвинило оппозиционера в нарушениях условий испытательного срока. Политик якобы не отмечался в ведомстве в положенные дни. Сейчас Навальный отбывает наказание в ИК-2 во Владимирской области.

Накануне стало известно, что представители политика повторно подали в суд на Дмитрия Пескова иск о защите чести и достоинства. Первый иск был подан из-за слов представителя Кремля о том, что с Навальным работает американское ЦРУ. Суд его не принял.

