«Песков — не социолог»: В «Левада-центре» ответили на критику пресс-секретаря президента

Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что пресс-секретарь президента не обладает достаточной квалификацией, чтобы оценивать работу социологов.

«Что мы можем сказать? Пропустить мимо ушей заявление Пескова. Мы не работаем на Кремль, и в профессиональном смысле нам его (Пескова — прим. НСН) мнение не очень интересно: он не социолог. Понятно, что у них есть прокремлёвские службы, работающие по принципу «Чего изволите?». У нас немного другой подход», - ответил Гудков.

Он также признал, что подобные оценки из Кремля могут отразиться на работе «Левада-центра», потому что «пугает партнёров», с которыми центр мог бы работать.

«Нас не случайно наградили званием иностранного агента», - добавил Гудков.

Ранее Песков в эфире американского телеканала CNBC заявил, что Путин не переживает из-за своего рейтинга на фоне борьбы с распространением коронавируса, как никогда не показывал подобных опасений за всю свою политическую карьеру.

