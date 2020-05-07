«Песков — не социолог»: В «Левада-центре» ответили на критику пресс-секретаря президента

Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что с профессиональной точки зрения мнение пресс-секретаря президента РФ о социологии им не интересно.

В Кремле не склонны полностью доверять результатам опросов «Левада-центра», поскольку существуют разные методики, и другие опросы «дают иную картину». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние данные «Левады» об уровне одобрения деятельности главы государства Владимира Путина. Они свидетельствуют, что показатель одобрения в апреле снизился на 4% по сравнению с мартом, до 59%. Ещё 33% сказали социологам этого центра, что не одобряют деятельность президента.

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Руководитель «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что пресс-секретарь президента не обладает достаточной квалификацией, чтобы оценивать работу социологов.

«Что мы можем сказать? Пропустить мимо ушей заявление Пескова. Мы не работаем на Кремль, и в профессиональном смысле нам его (Пескова — прим. НСН) мнение не очень интересно: он не социолог. Понятно, что у них есть прокремлёвские службы, работающие по принципу «Чего изволите?». У нас немного другой подход», - ответил Гудков.

Он также признал, что подобные оценки из Кремля могут отразиться на работе «Левада-центра», потому что «пугает партнёров», с которыми центр мог бы работать.

«Нас не случайно наградили званием иностранного агента», - добавил Гудков.

Ранее Песков в эфире американского телеканала CNBC заявил, что Путин не переживает из-за своего рейтинга на фоне борьбы с распространением коронавируса, как никогда не показывал подобных опасений за всю свою политическую карьеру.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСоциологический ОпросЛевада-центр
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