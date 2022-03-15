Песков не согласился со словами Псаки о крушении российской экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают санкции возможностью для развития, сообщает РИА Новости.

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По его словам, российская экономика действительно переживает трудности из-за ограничений, которые страны Запада ввели из-за ситуации на Украине, однако он не согласен с мнением, что они её полностью «сокрушили».

«Так нельзя сказать... любые трудности... являются одновременно и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, налаживания новых производств», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции США и их союзников «сокрушили» экономику России, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияЭкономикаДмитрий Песков
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