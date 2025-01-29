Песков не прокомментировал просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России

Кремль считает важной поездку делегации МИД в Сирию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москве необходимо «выстраивать и поддерживать диалог» с новой властью в Дамаске.

При этом Песков не стал комментировать сообщение сирийского агентства Sana, что новые власти страны попросили от России компенсаций и реконструкций «для восстановления доверия». На это представитель Кремля сказал журналистам, что Москва «будет продолжать диалог с сирийскими властями».