Песков не прокомментировал просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России

Кремль считает важной поездку делегации МИД в Сирию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москве необходимо «выстраивать и поддерживать диалог» с новой властью в Дамаске.

При этом Песков не стал комментировать сообщение сирийского агентства Sana, что новые власти страны попросили от России компенсаций и реконструкций «для восстановления доверия». На это представитель Кремля сказал журналистам, что Москва «будет продолжать диалог с сирийскими властями».

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В Дамаске во вторник, 28 января, состоялась встреча российской межведомственной делегацией и главы администрации Сирии Ахмеда аш-Шараа. После замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что изменений в российском присутствии в Сирии нет.

Сирийской госагентство Sana сообщило, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций «для восстановления доверия».

Ранее Reuters сообщило, что Евросоюз обратился к Сирии с просьбой избавиться от иностранного присутствия, в том числе российских военных баз.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КомпенсацииСирияДмитрий Песков

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