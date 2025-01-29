Песков не прокомментировал просьбу новых властей Сирии о компенсациях от России
Кремль считает важной поездку делегации МИД в Сирию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москве необходимо «выстраивать и поддерживать диалог» с новой властью в Дамаске.
При этом Песков не стал комментировать сообщение сирийского агентства Sana, что новые власти страны попросили от России компенсаций и реконструкций «для восстановления доверия». На это представитель Кремля сказал журналистам, что Москва «будет продолжать диалог с сирийскими властями».
В Дамаске во вторник, 28 января, состоялась встреча российской межведомственной делегацией и главы администрации Сирии Ахмеда аш-Шараа. После замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что изменений в российском присутствии в Сирии нет.
Сирийской госагентство Sana сообщило, что новые власти Сирии попросили от России компенсаций «для восстановления доверия».
Ранее Reuters сообщило, что Евросоюз обратился к Сирии с просьбой избавиться от иностранного присутствия, в том числе российских военных баз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru