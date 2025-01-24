СМИ: ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций

Евросоюз обратился к Сирии с просьбой избавиться от иностранного присутствия, в том числе российских военных баз. Как пишет Reuters, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

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В преддверии заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе он указал, что в этом случае можно будет обсуждать снятие с Дамаска европейских санкций.

«Мы направили им просьбу. Они пообещали рассмотреть в будущем», - отметил представитель ЕС.

Ранее министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что дальнейшая судьба российских баз в Хмеймиме и Тартусе остается предметом переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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