СМИ: ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций
Евросоюз обратился к Сирии с просьбой избавиться от иностранного присутствия, в том числе российских военных баз. Как пишет Reuters, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.
В преддверии заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе он указал, что в этом случае можно будет обсуждать снятие с Дамаска европейских санкций.
«Мы направили им просьбу. Они пообещали рассмотреть в будущем», - отметил представитель ЕС.
Ранее министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра заявил, что дальнейшая судьба российских баз в Хмеймиме и Тартусе остается предметом переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Масштабные противодиверсионные учения пройдут на западе Крыма 25 января
- Лавров рассказал об использовании российских военных баз в Сирии
- Лавров: Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией
- ХАМАС освободит еще четырех заложниц 25 января
- В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете иноагентам работать преподавателями
- Полиция предупредила россиян об опасном вирусе в Telegram
- Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе из-за разлива мазута
- СМИ: ЕС попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций
- Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
- МИД РФ: Москва не намерена «обольщаться» президентом Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru