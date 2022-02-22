Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия в ночь на вторник якобы ввела на территорию Донецкой и Луганской республик свои миротворческие силы.
«Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно», - сказал он в ходе брифинга во вторник.
По словам Пескова, решение о вводе российских войск в ЛНР и ДНР будет принимать президент РФ и главы республик Донбасса, исходя из целесообразности, ориентируясь на ситуацию.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил ранее, что Россия пока не планирует размещать свои военные базы в Донбассе несмотря на то, что это допускают договоры о дружбе и сотрудничестве между РФ, Донецкой и Луганской народными республиками.
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