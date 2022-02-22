Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия в ночь на вторник якобы ввела на территорию Донецкой и Луганской республик свои миротворческие силы.

«Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно», - сказал он в ходе брифинга во вторник.