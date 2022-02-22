Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Россия в ночь на вторник якобы ввела на территорию Донецкой и Луганской республик свои миротворческие силы.

«Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно», - сказал он в ходе брифинга во вторник.

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По словам Пескова, решение о вводе российских войск в ЛНР и ДНР будет принимать президент РФ и главы республик Донбасса, исходя из целесообразности, ориентируясь на ситуацию.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил ранее, что Россия пока не планирует размещать свои военные базы в Донбассе несмотря на то, что это допускают договоры о дружбе и сотрудничестве между РФ, Донецкой и Луганской народными республиками.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛНРДНРДмитрий Песков
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