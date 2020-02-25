Песков не подтвердил встречу Путина и Эрдогана
Речь о двусторонней встрече турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина 5 марта пока не идёт. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля уточнил, что сейчас прорабатывается встреча по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе в многостороннем формате: России, Турции и Ирана. Ее дата будет зависеть от согласования графиков президентов, передает RT.
Ранее сегодня во вторник Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным 5 марта, сообщает Ura.ru. По его словам, Москва и Анкара должны как можно скорее найти решение проблемы в Идлибе.
23 февраля Дмитрий Песков сообщил, что дата проведения четырёхстороннего саммита по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции будет назначена окончательно после согласования графиков президентов. Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН пояснил, почему четырехсторонний саммит по Сирии – выход из тупика для России и Турции.
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