Песков не подтвердил встречу Путина и Эрдогана

Речь о двусторонней встрече турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина 5 марта пока не идёт. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что сейчас прорабатывается встреча по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе в многостороннем формате: России, Турции и Ирана. Ее дата будет зависеть от согласования графиков президентов, передает RT.