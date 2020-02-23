Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

23 февраля 202015:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Турция не выполняет сочинские договоренности по Сирии, условия которых подписали лидеры стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, из-за несоблюдения сочинских договоренностей со стороны Анкары террористы в Идлибе «прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой».

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — отметил Песков.

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От также добавил, что к террористам попадают «очень опасные образцы военной техники». По словам Пескова, это тоже мешает нормализации обстановки.

Накануне по итогам телефонных переговоров Эрдогана с лидерами России - Владимиром Путиным, Франции - Эммануэлем Макроном и ФРГ - Ангелой Меркель лидер Турции заявил, что «не будет подчиняться сценариям глобальных держав» и Анкара нимерена действовать в Сирийском регионе более решительно.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН оценил риск разрастания военного конфликта в Идлибе. Эсперт считает, что России очень тяжело продолжать свою миссию в Сирии, где сложилась крайне напряженная обстановка.

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ФОТО: pxhere.com
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