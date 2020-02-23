Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Турция не выполняет сочинские договоренности по Сирии, условия которых подписали лидеры стран - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, из-за несоблюдения сочинских договоренностей со стороны Анкары террористы в Идлибе «прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой».

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — отметил Песков.