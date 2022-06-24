Песков ответил на вопрос, сможет ли Путин навестить таёжную отшельницу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли у Владимира Путина время на поездку к сибирской отшельнице Агафье Лыковой, сообщает РИА Новости.

В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»

По его словам, письма женщины в Кремле не видел, о нём узнали из СМИ.

«Что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Лыкова «достаточно далеко живёт» и добраться к ней непросто, однако местные жители ей помогают.

Ранее нлава Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте отправился к месту жительства Лыковой, которая попросила помощи, пожаловавшись на плохое самочувствие и не нехватку продуктов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СибирьВладимир ПутинДмитрий Песков
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