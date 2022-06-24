Песков ответил на вопрос, сможет ли Путин навестить таёжную отшельницу

По его словам, письма женщины в Кремле не видел, о нём узнали из СМИ.

«Что касается президента, то я не могу сейчас просто сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то такая передышка на несколько дней. Если будет, то когда? Поэтому точно сказать не могу», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Лыкова «достаточно далеко живёт» и добраться к ней непросто, однако местные жители ей помогают.

Ранее нлава Кемеровской области Сергей Цивилёв на вертолёте отправился к месту жительства Лыковой, которая попросила помощи, пожаловавшись на плохое самочувствие и не нехватку продуктов.

