Песков не подтвердил присвоение бизнесмену Пригожину «Героя России»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания «Герой России». Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
По его словам, все «открытые указы» публикуются. При этом о возможном существовании тайного указа он ничего не сказал.
25 июня Telegram-канал brief сообщил, что в соцсетях распространяется информация о том, что Евгений Пригожин якобы тайным указом российского президента Владимира Путина был удостоен звания Герой России.
Пригожин является главой попечительского совета медиагруппы «Патриот» и владельцем кейтеринговой компании «Конкорд». В СМИ его часто называют поваром Путина.
Уже несколько лет он находится под санкциями некоторых стран Запада. ФБР вносит его в число 13 россиян, которые объявлены в розыск якобы за вмешательство в выборы президента США 2016 года. В 2022 году Пригожин также попал под санкции Японии и Канады.
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