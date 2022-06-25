Песков не подтвердил присвоение бизнесмену Пригожину «Героя России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания «Герой России». Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

По его словам, все «открытые указы» публикуются. При этом о возможном существовании тайного указа он ничего не сказал.

25 июня Telegram-канал brief сообщил, что в соцсетях распространяется информация о том, что Евгений Пригожин якобы тайным указом российского президента Владимира Путина был удостоен звания Герой России.

В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»

Пригожин является главой попечительского совета медиагруппы «Патриот» и владельцем кейтеринговой компании «Конкорд». В СМИ его часто называют поваром Путина.

Уже несколько лет он находится под санкциями некоторых стран Запада. ФБР вносит его в число 13 россиян, которые объявлены в розыск якобы за вмешательство в выборы президента США 2016 года. В 2022 году Пригожин также попал под санкции Японии и Канады.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесУказыРоссияГерой РоссииДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры