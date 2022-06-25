Песков не подтвердил присвоение бизнесмену Пригожину «Героя России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о присвоении бизнесмену Евгению Пригожину звания «Герой России». Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

По его словам, все «открытые указы» публикуются. При этом о возможном существовании тайного указа он ничего не сказал.

25 июня Telegram-канал brief сообщил, что в соцсетях распространяется информация о том, что Евгений Пригожин якобы тайным указом российского президента Владимира Путина был удостоен звания Герой России.