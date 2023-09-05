Песков не подтвердил информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына
5 сентября 202312:31
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил данные о грядущей встрече российского лидера Владимира Путина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
«У нас нечего сказать вам по этой теме», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын якобы собирается в сентябре приехать в РФ и встретиться с Путиным. По данным издания, переговоры могут состояться во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru