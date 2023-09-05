Песков не подтвердил информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына

«У нас нечего сказать вам по этой теме», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын якобы собирается в сентябре приехать в РФ и встретиться с Путиным. По данным издания, переговоры могут состояться во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

