Песков не подтвердил информацию о встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил данные о грядущей встрече российского лидера Владимира Путина с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

NYT: Ким Чен Ын встретится с Путиным в России

«У нас нечего сказать вам по этой теме», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее The New York Times сообщила, что Ким Чен Ын якобы собирается в сентябре приехать в РФ и встретиться с Путиным. По данным издания, переговоры могут состояться во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРДмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин

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