NYT: Ким Чен Ын встретится с Путиным в России
4 сентября 202321:40
Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в ближайшее время посетить Россию, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что визит лидера Северной Кореи состоится в сентябре. Запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
В конце июля военная делегация России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР. Глава ведомства обсудил с руководством страны вопросы безопасности.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил лидеру КНДР личное послание, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru