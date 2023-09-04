NYT: Ким Чен Ын встретится с Путиным в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в ближайшее время посетить Россию, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что визит лидера Северной Кореи состоится в сентябре. Запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце июля военная делегация России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР. Глава ведомства обсудил с руководством страны вопросы безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил лидеру КНДР личное послание, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР

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