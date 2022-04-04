Песков не ответил на вопрос о сроках возобновления переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о дате возобновления переговоров России и Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле это пока никак не комментируется.
«Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно», - отметил он.
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров украинская сторона «стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины», сообщает RT.
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