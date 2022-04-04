Песков не ответил на вопрос о сроках возобновления переговоров с Украиной

По его словам, в Кремле это пока никак не комментируется.

«Я не располагаю информацией пока о графике продолжения переговоров, мне об этом неизвестно», - отметил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров украинская сторона «стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины», сообщает RT.