Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане

В пресс-службе белорусского президента также отметили, что Лукашенко ранее связался с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Назарбаев не появлялся на публике с начала протестов в стране. В ряде СМИ сообщали о том, что он покинул Казахстан.

