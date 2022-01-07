Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Бандиты или революционеры. Кто устраивает беспорядки в Казахстане?

В пресс-службе белорусского президента также отметили, что Лукашенко ранее связался с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Назарбаев не появлялся на публике с начала протестов в стране. В ряде СМИ сообщали о том, что он покинул Казахстан.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КазахстанЛукашенко
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