Песков не отрицает напряжение в обществе из-за ситуации, вызванной коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прогноз возможных крупным массовых протестов в России.
Ранее независимая исследовательская группа Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» обнародовала исследование, в котором говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам.
Песков заявил, что в Кремле еще не ознакомились с этим докладом. При этом пресс-секретарь сообщил, что определенное напряжение в обществе, вызванное пандемией коронавируса, в обществе есть.
«Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются», - сказал представитель Кремля.
Белановский стал одним из исследователей, которые спрогнозировали протесты 2011–2012 годов.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что поправки в Конституцию заработают только при одобрении россиянами.
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