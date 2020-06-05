Песков не отрицает напряжение в обществе из-за ситуации, вызванной коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прогноз возможных крупным массовых протестов в России.

Ранее независимая исследовательская группа Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» обнародовала исследование, в котором говорится, что в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Половина россиян считает, что ситуация в России может привести к крупным социально-политическим потрясениям, в частности к массовым протестам.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в двух регионах

Песков заявил, что в Кремле еще не ознакомились с этим докладом. При этом пресс-секретарь сообщил, что определенное напряжение в обществе, вызванное пандемией коронавируса, в обществе есть.

«Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются», - сказал представитель Кремля.

Белановский стал одним из исследователей, которые спрогнозировали протесты 2011–2012 годов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что поправки в Конституцию заработают только при одобрении россиянами.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры