Электронное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в двух регионах

Центризбирком утвердил список субъектов РФ, жители которых смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании. Тих всего два - Москва и Нижегородская область. Для голосования нужно будет пройти авторизацию через портал госуслуг, москвичам - через портал mos.ru. Само голосование будет идти на специальном сайте 2020og.ru. Всего на электронное голосование претендовали пять регионов, кроме Москвы и Нижегородской области, это Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что емкость портала госуслуг не позволяет проводить электронное голосование во всех регионах, но в этом процессе необходимо было выйти за пределы Москвы. И по тем или иным причинам заявки остальных субъектов были отклонены.

Решением главы государства, принятым в начале этой недели, голосование по Конституции назначено на 1 июля. Но проголосовать можно будет и в течение шести дней до этой даты – такие уточнения внес в процедуру Центризбирком, мотивируя это эпидемиологической ситуацией в стране, связанной со вспышкой коронавируса. Избирательные участки будут организованы на открытых площадках, избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, измерят температуру. В число 46 поправок, вынесенных на голосование единым пакетом, входят, в частности, гарантии минимального размера оплаты труда и пенсионного обеспечения, доступной медпомощи, ограничения для соискателей должностей в органах власти, и главное - «обнуление» президентских сроков для действующего главы государства.

После голосования по поправкам в Конституцию с обращением к стране может выступить президент Владимир Путин. Как стало известно РБК, это произойдет сразу после того, как будут подведены итоги плебисцита. Согласно этим данным, Владимир Путин поблагодарит граждан за участие в голосовании и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена, а также даст ряд поручений органам власти.

О намерении принять участие в голосовании по изменению Основного закона страны заявили 67% россиян. Такие результаты дал опрос ВЦИОМ. Об отказе заявили всего 14% респондентов. И хотя, как отмечают социологи, уровень декларируемой явки, как правило, выше реального, показатель, особенно с учетом последствий «коронакризиса», весьма оптимистичный. К тому же из тех, кто заявил о намерении участвовать в голосовании, 61% проголосуют скорее за поправки. И только 21% - против.

Так что слова благодарности уже можно готовить.

