Песков не назвал даты встрече Путина и Эрдогана

По словам официального представителя Кремля, контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны. однако даты этой встречи не назначены, передает ТАСС.

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«Контакты возможны. Точных дат пока нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ по поводу подготовки визита президента РФ в Турцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПесковВстречаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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