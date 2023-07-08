Песков не назвал даты встрече Путина и Эрдогана

«Контакты возможны. Точных дат пока нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ по поводу подготовки визита президента РФ в Турцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



