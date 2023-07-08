Песков не назвал даты встрече Путина и Эрдогана
По словам официального представителя Кремля, контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны. однако даты этой встречи не назначены, передает ТАСС.
«Контакты возможны. Точных дат пока нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ по поводу подготовки визита президента РФ в Турцию.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru