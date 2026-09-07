«На мой взгляд, зрители просто обязаны поехать на это шоу, потому что оно невероятно крутое. Это суперпозитив, Шакира в прекрасной форме — в свои 50 она выглядит на 25, она полна энергии, позитива, любви, ритма. Мне довелось побывать на ее шоу в Майами на двадцатитысячной арене. Однако, учитывая масштаб шоу артистки, думаю, что это потребует достаточно больших вложений, которые вряд ли смогут окупиться на билетах, если только они не будут продаваться по запредельной цене, по которой их выставили на Канье Уэста. Кроме того, я не знаю, где в Бишкеке может быть площадка, способная принять шоу такого уровня. Как минимум это должен быть стадион, но там нет никакой достойной инфраструктуры, говорить о концерте столь глобального артиста, полагаю, не приходится», — сказал Ратников.

Собеседник НСН добавил, что гонорар Шакиры может составлять $5–10 млн.

«Звезд такой величины привозить несложно. Логистика работает, релоцированных специалистов достаточно много. Главное, чтобы был экономический смысл и чтобы те деньги, которые они обсуждают, были заплачены. Чтобы заинтересовать Шакиру, цифра должна быть как минимум от пяти до десяти миллионов долларов за шоу. Платить больше вряд ли есть смысл, а меньше — вряд ли ей будет интересно», — отметил он.

Ранее заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина заявила, что стадион готов рассмотреть проведения концертов Канье Уэста в рабочем порядке.

