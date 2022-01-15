Нуланд рассказала о 18 сценариях США на случай «российского вторжения» на Украину

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», - приводит ее слова ТАСС.

Нуланд также отметила возможное отличие антироссийских санкций в США и Европе.

«Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот», - пояснила дипломат.

Кроме того, Нуланд рассказала о переговорах Белого дома с союзниками в Европе на случай подготовки ответа на действия России с учетом интересов западных стран.

Ранее посольства РФ в Вашингтоне заявило, что обвинения со стороны США о якобы подготовке Россией предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны.