Нуланд рассказала о 18 сценариях США на случай «российского вторжения» на Украину
Белый дом создал 18 различных сценариев противодействия для на случай ожидаемого на Западе «вторжения» России на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times в субботу.
«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <...> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», - приводит ее слова ТАСС.
Нуланд также отметила возможное отличие антироссийских санкций в США и Европе.
«Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот», - пояснила дипломат.
Кроме того, Нуланд рассказала о переговорах Белого дома с союзниками в Европе на случай подготовки ответа на действия России с учетом интересов западных стран.
Ранее посольства РФ в Вашингтоне заявило, что обвинения со стороны США о якобы подготовке Россией предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны.
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