Посольство РФ в США ответило на обвинения в подготовке «вторжения» на Украину

Обвинения со стороны США о якобы подготовке Россией предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Белый дом: «Вторжение» России на Украину начнется в январе

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. Доказательств, как водится, нет. Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну», — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что «неумолкающие в Соединенных Штатах обвинения» в адрес России «не могут иметь никаких подтверждений», Москва выступает против войны и за решение всех международных проблем дипломатическим путем.

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