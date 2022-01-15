Посольство РФ в США ответило на обвинения в подготовке «вторжения» на Украину
Обвинения со стороны США о якобы подготовке Россией предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. Доказательств, как водится, нет. Такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на нашу страну», — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что «неумолкающие в Соединенных Штатах обвинения» в адрес России «не могут иметь никаких подтверждений», Москва выступает против войны и за решение всех международных проблем дипломатическим путем.
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