В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным обязательно состоится, но «чуть позже». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Прямой линии с Путиным в июне не будет

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков указал, что сейчас у Путина «очень много более важных мероприятий», поэтому прямая линия пройдет позже, пишет Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что мероприятие не состоится в июне, однако подготовка к прямой линии ведется, отмечает телеканал «360».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрямая Линия С Владимиром Путиным
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