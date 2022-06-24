В Кремле заявили, что прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным обязательно состоится, но «чуть позже». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Песков указал, что сейчас у Путина «очень много более важных мероприятий», поэтому прямая линия пройдет позже, пишет Ura.ru.
Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что мероприятие не состоится в июне, однако подготовка к прямой линии ведется, отмечает телеканал «360».
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