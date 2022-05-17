Песков заявил, что дата послания Путина парламенту пока не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию

По его словам, существует обязанность раз в год оглашать такое послание.

«Послание Федеральному собранию должно состояться в этом году, но точной даты пока нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию должно показать направление развития России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию
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