Песков заявил, что дата послания Путина парламенту пока не определена

По его словам, существует обязанность раз в год оглашать такое послание.

«Послание Федеральному собранию должно состояться в этом году, но точной даты пока нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию должно показать направление развития России, сообщает RT.

