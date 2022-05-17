Песков заявил, что дата послания Путина парламенту пока не определена
17 мая 202213:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
По его словам, существует обязанность раз в год оглашать такое послание.
«Послание Федеральному собранию должно состояться в этом году, но точной даты пока нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что послание Федеральному собранию должно показать направление развития России, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru