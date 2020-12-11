Песков не исключил, что Путин запросит подробности о деле обвиненного в шпионаже Сафронова
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин к большой пресс-конференции может запросить информацию по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Накануне эта тема ареста и обвинений Сафронова затрагивалась на встрече Путина с членами президентского Совета по правам человека. Российский лидер сказал, что обвинения Ивану Сафронову предъявлены за преступления, совершенные во время его работы в «Роскосмосе», а не за журналистскую деятельность. Однако официально он обвиняется в преступлениях 2017 года, когда еще не работал в госкорпорации.
По мнению адвоката Сафронова Ивана Павлова, Путин ошибся из-за того, что эту мысль ему могли внушить спецслужбы, передает Ura.ru.
В пресс-службе «Роскосмоса» ранее заявляли, что работа Сафронова не была связана с государственной тайной.
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