«Посмотреть повнимательнее». Что не разглядел президент в деле Сафронова

Заседание Совета по правам человека при президенте провел Владимир Путин в режиме видеоконференции. Встреча состоялась в самый для этого подходящий день – День прав человека. Затронутые в ходе разговора темы в полной мере могут быть отнесены к разряду резонансных: тут и дело Сафронова, и история с помилованием Ходорковского, и перспективы массовой амнистии. Ничего не отвергая, Владимир Путин на целый ряд инициатив обещал «внимательно посмотреть».

Идею провести широкую амнистию представила главе государства член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, проект мог бы коснуться 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год. Владимир Путин на это напомнил, чем такой шаг закончился для царской России, когда решением Временного правительства из тюрем было выпущено «огромное количество людей». Вместе с тем, в качестве акта гуманизма это возможно, сказал президент, добавив, что «здесь надо внимательно посмотреть».

Внести коррективы в процедуру помилования осужденных с тем, чтобы оно не было обусловлено признанием вины, предложила журналист Екатерина Винокурова. Надо зафиксировать, что непризнание вины не может быть причиной отказа в помиловании, сказала она. Владимир Путин ответил, что в принципе ничего не имеет против: «Надо просто посмотреть повнимательнее».

Обещал Владимир Путин проработать на государственном уровне предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон. Вопрос «представляется абсолютно обоснованным», согласился Путин: «на это точно совершенно нужно внимательно посмотреть».

А вот реакция президента на историю с арестом Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», заставила удивиться. И задуматься над тем, президент ли введен в заблуждение, или, наоборот, все, кроме него. По словам Владимира Путина, Сафронова обвинили в госизмене не за журналистскую деятельность, а за сотрудничество с европейской спецслужбой во время работы в «Роскосмосе». «За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел», сказал Путин.

Между тем, и «Роскосмос», и адвокаты Сафронова напомнили, что следствие инкриминирует ему эпизоды до 2017 года, когда он как раз работал в «Коммерсанте». А в «Роскосмос» он устроился только в мае 2020.

По версии обвинения, в 2017 году Сафронов через интернет передал представителю чешской разведки данные о военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. Сафронов свою вину не признает и полагает, что арест связан с его журналистской деятельностью.

В случае с делом Сафронова желания «посмотреть повнимательнее» у главы государства не возникло. А посмотреть следовало бы.

