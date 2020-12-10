Роскосмос: Сафронов не имел доступа к гостайне
Преступления, которые инкриминируются советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, относятся к периоду до его работы в госкорпорации, сообщает ТАСС.
В пресс-службе «Роскосмоса» агентству рассказали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, а в госкорпорации он начал работать только в мае 2020 года, при этом в основном был на дистанционной работе из-за ограничений по коронавирусу. В сообщении уточнили, что у Сафронова не было доступа к гостайне.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, а относится к периоду его «работы в качестве советника в «Роскосмосе».
«За ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», - отметил президент.
По версии ФСБ Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сафонов свою вину не признаёт и связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».
По решению суда Сафронов пробует в СИЗО «Лефортово» до 7 марта 2021 года.
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