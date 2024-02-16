Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми

Представитель Кремля обратил внимание, что заключения судмедэкспертов еще нет. Обвинения в адрес России со стороны официальных лиц на Западе Песков счел оголтелыми и неприемлемыми.

«Мы все сказали, было доложено президенту, дальше ФСИН делает все, что нужно делать», - цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».

