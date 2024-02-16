Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми

Заявления западных политиков насчет смерти Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) абсолютно недопустимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Внезапная смерть Навального: от трагедии до обвинений

Представитель Кремля обратил внимание, что заключения судмедэкспертов еще нет. Обвинения в адрес России со стороны официальных лиц на Западе Песков счел оголтелыми и неприемлемыми.

«Мы все сказали, было доложено президенту, дальше ФСИН делает все, что нужно делать», - цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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