Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми
Заявления западных политиков насчет смерти Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму) абсолютно недопустимы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что заключения судмедэкспертов еще нет. Обвинения в адрес России со стороны официальных лиц на Западе Песков счел оголтелыми и неприемлемыми.
«Мы все сказали, было доложено президенту, дальше ФСИН делает все, что нужно делать», - цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
В пятницу управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального. По неофициальным данным, причиной летального исхода стал оторвавшийся тромб, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru