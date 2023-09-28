Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает враждебным намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. Его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что Ереван в курсе позиции Москвы по возможному присоединению Еревана к статуту.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками, и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение», - сказал Песков.

Ранее днем Ереван обратился с предложением к Москве с подписанием двустороннего договора по присоединению к Римскому статуту во избежание недопонимания между странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АрменияРоссияДмитрий Песков

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