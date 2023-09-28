Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут

Он отметил, что Ереван в курсе позиции Москвы по возможному присоединению Еревана к статуту.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками, и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение», - сказал Песков.

Ранее днем Ереван обратился с предложением к Москве с подписанием двустороннего договора по присоединению к Римскому статуту во избежание недопонимания между странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

