Песков назвал враждебным для РФ решение Армении ратифицировать Римский статут
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает враждебным намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что Ереван в курсе позиции Москвы по возможному присоединению Еревана к статуту.
«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками, и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение», - сказал Песков.
Ранее днем Ереван обратился с предложением к Москве с подписанием двустороннего договора по присоединению к Римскому статуту во избежание недопонимания между странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru