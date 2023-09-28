Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту

Ереван предложил Москве подписать соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда. Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, его слова приводит ТАСС.

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Он отметил, что Если Москва откажется от этого предложения, то заявления об аресте российского президента Владимира Путина являются неразумными, так как лидеры стран имеют иммунитет.

Ранее утром парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС и включил его в повестку грядущего пленарного заседания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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