Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту

Он отметил, что Если Москва откажется от этого предложения, то заявления об аресте российского президента Владимира Путина являются неразумными, так как лидеры стран имеют иммунитет.

Ранее утром парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС и включил его в повестку грядущего пленарного заседания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

