Песков: Борьба России за свои регионы завершится победой
Борьба России за свои регионы завершится победой. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя атаку украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», он указал, что такие действия лишний раз подчёркивают правоту Москвы.
«Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», - заключил представитель Кремля.
Он также добавил, что панорама будет восстановлена и станет «краше прежнего».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, который заявил, что атаку на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» совершили «варвары и нелюди», пишут «Известия».
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