Песков: Борьба России за свои регионы завершится победой

Борьба России за свои регионы завершится победой. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После атаки ВСУ загорелось здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Комментируя атаку украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», он указал, что такие действия лишний раз подчёркивают правоту Москвы.

«Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой», - заключил представитель Кремля.

Он также добавил, что панорама будет восстановлена и станет «краше прежнего».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, который заявил, что атаку на панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» совершили «варвары и нелюди», пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры