В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России
Информация о том, что экс-президенту Сирии Башару Асаду якобы ограничили выезд из Москвы, не соответствует действительности. Как пишет РБК, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Речь идёт о публикации турецкого издания Haberturk, которое утверждает, что кроме запрета на выезд из Москвы, Асаду заморозили доступ к его активам и имуществу.
Также газета сообщила, что супруга Асада Асма выразила намерение развестись с политиком и уехать в Великобританию.
«Эти сведения действительности не соответствуют», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Асад заявил, что в дни наступления вооружённой оппозиции не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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