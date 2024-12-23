В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России

Речь идёт о публикации турецкого издания Haberturk, которое утверждает, что кроме запрета на выезд из Москвы, Асаду заморозили доступ к его активам и имуществу.

Также газета сообщила, что супруга Асада Асма выразила намерение развестись с политиком и уехать в Великобританию.

«Эти сведения действительности не соответствуют», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Асад заявил, что в дни наступления вооружённой оппозиции не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

