В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России

Информация о том, что экс-президенту Сирии Башару Асаду якобы ограничили выезд из Москвы, не соответствует действительности. Как пишет РБК, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: В Сирии после Асада осталось 26 тонн золота

Речь идёт о публикации турецкого издания Haberturk, которое утверждает, что кроме запрета на выезд из Москвы, Асаду заморозили доступ к его активам и имуществу.

Также газета сообщила, что супруга Асада Асма выразила намерение развестись с политиком и уехать в Великобританию.

«Эти сведения действительности не соответствуют», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Асад заявил, что в дни наступления вооружённой оппозиции не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МоскваРазводБашар АсадСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры