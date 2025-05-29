Песков назвал «вопиющей ситуацией» угрозы семье Мединского

Соответствующим службам следует определить, откуда исходят угрозы семье помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соловьев заявил об угрозах украинских националистов семье Мединского

Он подчеркнул, что угрожают не главному переговорщику от России, а именно его семье - это «вопиющая ситуация».

«Невиданная совершенно история... Если источником этих угроз является Украина, то ситуация более чем вопиющая», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УгрозыВладимир МединскийДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры