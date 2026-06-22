Песков назвал «вмешательством в дела страны» угрозы Зеленского в адрес Минска

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Белоруссии - это вмешательство во внутреннее дело другой стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Угрозы абсолютно агрессивные... посягательство на суверенитет другой страны», - сказал он.

Как пишет RT, представитель Кремля также добавил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят угрозы Зеленского в ходе ближайших контактов.

Ранее Зеленский пригрозил нанести удар по Белоруссии в случае невыполнения требований по отводу приграничной техники, пишут «Известия».

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ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков

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