Зюганов призвал изъять лежащие в банках деньги
Лежащие в банках деньги необходимо немедленно изъять и направить в реальный сектор. Как пишут «Ведомости», такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Выступая на съезде партии он указал, что в настоящее время в банках находятся 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Однако вместо того, чтобы работать на экономику, эти деньги «лежат и обогащают банкиров»
«В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета... Минимум на 30 трлн рублей дополнительного изыскать без промедления», – объяснил Зюганов.
По мнению политика, проблему изъятия можно решить оперативно, в том числе указом президента страны.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что банковские вклады сейчас являются основным инструментом сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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