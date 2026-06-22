Зюганов призвал изъять лежащие в банках деньги

Выступая на съезде партии он указал, что в настоящее время в банках находятся 67 трлн рублей граждан и 63 трлн рублей предприятий. Однако вместо того, чтобы работать на экономику, эти деньги «лежат и обогащают банкиров»

«В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета... Минимум на 30 трлн рублей дополнительного изыскать без промедления», – объяснил Зюганов.

По мнению политика, проблему изъятия можно решить оперативно, в том числе указом президента страны.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что банковские вклады сейчас являются основным инструментом сбережений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

