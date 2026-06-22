Депутаты предлагают признать сверхдоходом дополнительную прибыль, полученную банками, ломбардами, микрофинансовыми организациями и букмекерами, и обложить ее налогом в 50%. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Алексея Куринного. Как отмечают авторы инициативы, спецналог обеспечит принцип социальной справедливости и поможет сформировать дополнительные доходы бюджета на социальную сферу. Аксаков усомнился в верности такого решения.

«Во-первых, мне не нравится слово "сверхприбыль". Во-вторых, как только организации обложат дополнительным налогом, эта так называемая сверхприбыль исчезнет. Те, кто думают, что за счет нового налога бюджет пополнится, с моей точки зрения, ошибаются. Наш бизнес так устроен – как только его начинают давить налогами, он перестает демонстрировать то, что этим налогом облагается. Получится обратный эффект: бюджет будет получать меньше. Налог, который сейчас платят с этой суммы, исчезнет. Любые желания дополнительно налогообложения имеют обратный эффект», - объяснил он.