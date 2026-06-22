Депутат Аксаков предупредил, что налог на сверхприбыль лишит бюджет денег

Дополнительные налоговые решения приводят лишь к тому, что представители бизнеса теряют доверие к власти, сказал НСН Анатолий Аксаков.

Введение дополнительного налога на сверхприбыль приведет к тому, что текущий уровень дохода бизнеса снизится, а бюджет не пополнится, а наоборот недополучит поступлений, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Депутаты предлагают признать сверхдоходом дополнительную прибыль, полученную банками, ломбардами, микрофинансовыми организациями и букмекерами, и обложить ее налогом в 50%. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Алексея Куринного. Как отмечают авторы инициативы, спецналог обеспечит принцип социальной справедливости и поможет сформировать дополнительные доходы бюджета на социальную сферу. Аксаков усомнился в верности такого решения.

«Во-первых, мне не нравится слово "сверхприбыль". Во-вторых, как только организации обложат дополнительным налогом, эта так называемая сверхприбыль исчезнет. Те, кто думают, что за счет нового налога бюджет пополнится, с моей точки зрения, ошибаются. Наш бизнес так устроен – как только его начинают давить налогами, он перестает демонстрировать то, что этим налогом облагается. Получится обратный эффект: бюджет будет получать меньше. Налог, который сейчас платят с этой суммы, исчезнет. Любые желания дополнительно налогообложения имеют обратный эффект», - объяснил он.

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Как добавил собеседник НСН, бизнес куда лучше функционирует при стабильном налоговом законодательстве.

«Есть выручка, есть расходы. Вычитаешь из выручки расходы, и получается прибыль. Лучше иметь стабильное налоговое законодательство, которое дает бизнесу возможность нормально работать. Когда начинают метаться и пытаться затыкать дыры с помощью дополнительных решений, придумывать нагрузки для бизнеса, теряется доверие к власти. Соответственно, теряется стимул получать дополнительные доходы. Зарубежный опыт тоже говорит: как только пытаются принять какие-то решения, чтобы получить дополнительные доходы в бюджет, эти дополнительные доходы вдруг начинают исчезать», - заметил Аксаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026, заявлял, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты Налога на добавленную стоимость (НДС) можно отложить и зафиксировать на текущем уровне. Он напомнил, что с текущего года порог был снижен до с 60 млн до 20 млн рублей, а в будущем предполагается уменьшить его до 15 млн, а через год - до 10 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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