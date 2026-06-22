СК назвал причину вынужденной посадки в Махачкале самолета Гюмри — Москва

Причиной вынужденной посадки в Махачкале самолёта авиакомпании «Победа», следовавшего ий из Гюмри в Москву, стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ пишет RT.

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В ведомстве указали, что указанная причина - предварительная. Организовано проведение доследственной проверки.

«В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация не допустила к полётам три из девяти авиалайнеров крупнейшего чартерного авиаперевозчика в России Azur Air, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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