СК назвал причину вынужденной посадки в Махачкале самолета Гюмри — Москва
Причиной вынужденной посадки в Махачкале самолёта авиакомпании «Победа», следовавшего ий из Гюмри в Москву, стало ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ пишет RT.
В ведомстве указали, что указанная причина - предварительная. Организовано проведение доследственной проверки.
«В результате инцидента никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация не допустила к полётам три из девяти авиалайнеров крупнейшего чартерного авиаперевозчика в России Azur Air, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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