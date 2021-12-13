Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года

По словам Пескова, о встрече уже договорились, она пройдет до Нового года. Однако точная дата переговоров будет названа позднее.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если не будет никакого иного выхода на ответить на санкции ЕС.

