Путин и Лукашенко проведут встречу до конца года

Российский лидер Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этого года. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, о встрече уже договорились, она пройдет до Нового года. Однако точная дата переговоров будет названа позднее.

Ранее Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу в случае, если не будет никакого иного выхода на ответить на санкции ЕС.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияВстречаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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