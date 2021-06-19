Песков назвал условие для встречи Путина и Джонсона

Пока речи о подготовке этой встречи нет, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности в отношении Лондона», тогда может состояться встреча Путина и Джонсона.

