Министр обороны Великобритании допустил проведение британско-российского саммита

Проведение саммита между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае отказа РФ от "злонамеренной деятельности". Об этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News.

«Вызов Путину»? Мнения о победителе саммита в Женеве разделились

По словам Уоллеса, Джонсон "открыт к встрече" и готов сделать шаг к нормализации отношений с Россией. Министр выразил надежду, что встреча произойдет, однако для этого российскому руководству необходимо произвести "определенные действия".

В настоящий момент британская администрация всё ещё наблюдает "злонамеренную деятельность" РФ в отношении Лондона. Глава Минобороны подчеркнул, что снятие санкций и других ограничений в отношении России начнутся лишь после того, как Россия начнет "уважать суверенитет других людей и международное верховенство права".

Министр также прокомментировал российско-американский саммит, который прошел в Женеве 16 июня, назвав его "действительно позитивным началом" в улучшении отношений с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Борис ДжонсонСаммитРоссияВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры