Министр обороны Великобритании допустил проведение британско-российского саммита
Проведение саммита между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае отказа РФ от "злонамеренной деятельности". Об этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил в эфире телеканала Sky News.
По словам Уоллеса, Джонсон "открыт к встрече" и готов сделать шаг к нормализации отношений с Россией. Министр выразил надежду, что встреча произойдет, однако для этого российскому руководству необходимо произвести "определенные действия".
В настоящий момент британская администрация всё ещё наблюдает "злонамеренную деятельность" РФ в отношении Лондона. Глава Минобороны подчеркнул, что снятие санкций и других ограничений в отношении России начнутся лишь после того, как Россия начнет "уважать суверенитет других людей и международное верховенство права".
Министр также прокомментировал российско-американский саммит, который прошел в Женеве 16 июня, назвав его "действительно позитивным началом" в улучшении отношений с Россией.
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