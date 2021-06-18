Министр обороны Великобритании допустил проведение британско-российского саммита

По словам Уоллеса, Джонсон "открыт к встрече" и готов сделать шаг к нормализации отношений с Россией. Министр выразил надежду, что встреча произойдет, однако для этого российскому руководству необходимо произвести "определенные действия".

В настоящий момент британская администрация всё ещё наблюдает "злонамеренную деятельность" РФ в отношении Лондона. Глава Минобороны подчеркнул, что снятие санкций и других ограничений в отношении России начнутся лишь после того, как Россия начнет "уважать суверенитет других людей и международное верховенство права".

Министр также прокомментировал российско-американский саммит, который прошел в Женеве 16 июня, назвав его "действительно позитивным началом" в улучшении отношений с Россией.

