Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с британским коллегой Домиником Раабом, передает пресс-служба МИД России.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе главы британского внешнеполитического ведомства. Главы МИД двух стран констатировали неудовлетворительное состояние двусторонних отношений и ответственность Лондона за текущую ситуацию.

«С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения. Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем», — говорится в сообщении МИД.

Также Лавров заострил внимание на неконструктивных действиях Британии, затруднивших деятельность российских дипломатических учреждений России, призвал на взаимной основе «разгрести эти завалы».

Лавров и Рааб обменялись мнениями по ряду международных вопросов, сделав акцент на соглашении по иранской ядерной программе, ситуации вокруг Белоруссии, обстановке на Украине. Глава российского МИД подчеркнул необходимость отказа от вмешательства извне во внутренние проблемы Белоруссии, а также от использования языка санкций и угроз в отношении Минска.

«С.В.Лавров призвал британскую сторону к ответственному сотрудничеству на основе взаимного учета интересов, а также конкретным действиям для формирования в российско-британском взаимодействии позитивной повестки», — подчеркнули в МИД.

