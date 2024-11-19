Боррель: Столкновения войск России и Европы на Украине не предвидится

В конфликте на Украине Евросоюз не является воюющей стороной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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По итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран объединения он указал, что Евросоюз только оказывает Киеву военную помощь.

«На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», - заключил дипломат.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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