Боррель: Столкновения войск России и Европы на Украине не предвидится

По итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран объединения он указал, что Евросоюз только оказывает Киеву военную помощь.

«На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», - заключил дипломат.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News заявил, что страна может отправить свои войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит снизить финансирование Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

