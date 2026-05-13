Песков назвал условие для перехода к полноформатным переговорам с Украиной

Чтобы Россия и Украина смогли перейти к полноформатным мирным переговорам украинский президент Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть Донбасс. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

«Покинуть территорию российских регионов. В этом момент наступит прекращение огня и стороны спокойно смогут заняться переговорам», - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что об этом в июне 2024 года уже говорил президент РФ Владимир Путин.

Песков добавил, что полноформатные переговоры Москвы и Киева «неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Украине рано или поздно придётся вывести войска из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
