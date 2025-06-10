Песков назвал «уродливой пропагандой» информацию о России за рубежом
10 июня 202513:22
Распространяемая за рубежом информация о России зачастую является «ложью и уродливой пропагандой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя приезд в Москву отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска, он указал, что понять этом можно посетив Россию.
«Самый лучший способ понять Россию - это приехать и увидеть всё своими глазами», - заключил представитель Кремля.
Ранее Эррол Маск заявил, что был поражён чистотой Москвы и качеством московских дорог, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru