Песков назвал удар по консульству Ирана нарушением международного права
2 апреля 202413:46
Удар Военно-воздушных сил Израиля по территории консульства Ирана в Дамаске является актом агрессии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что подобные удары нарушают основы международного права.
Ранее, 1 апреля, Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В Министерстве обороны Сирии подтвердили, что здание консульства оказалось полностью разрушено в результате авиаудара. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявлял, что погибли от пяти до семи человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru