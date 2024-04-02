Песков назвал удар по консульству Ирана нарушением международного права

Удар Военно-воздушных сил Израиля по территории консульства Ирана в Дамаске является актом агрессии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что подобные удары нарушают основы международного права.

Ранее, 1 апреля, Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. В Министерстве обороны Сирии подтвердили, что здание консульства оказалось полностью разрушено в результате авиаудара. Посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари заявлял, что погибли от пяти до семи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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